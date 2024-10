Cento millimetri di pioggia in alcuni comuni dell'orvietano

Circa 100 millimetri di pioggia sono caduti nella giornata di martedì nella zona di Allerona e Castel Viscardo, nell'orvietano. Emerge da un punto sulla situazione fatto dal Centro regionale della Protezione civile nel quale si sottolinea che la situazione delle precipitazioni e delle criticità sono "tutte monitorate e tenute sotto controllo".

Secondo quanto riferito dalla Regione, una prima ondata di temporali si è abbattuta sull'orvietano. La sala operativa delle Protezione civile si è tenuta in costante contatto con i sindaci di Allerona e Castel Viscardo nonché con quelli di Castel Giorgio, Orvieto, Parrano, Ficulle, San Venanzo, Fabro e Montegabbione. In questa zona si sono verificati alcuni allagamenti di strade, ruscellamenti e alcuni smottamenti.

La situazione più critica, ma senza alcun problema alle persone, è risultata per l'allagamento e temporanea inagibilità dell'asilo di Allerona.

Le precipitazioni si sono poi spostate nel perugino, dove sono stati segnalati allagamenti nella zona di Ponte Pattoli, Ponte Felcino e Ponte Valleceppi.

A Colombella segnalati allagamenti di abitazioni a seguito dello straripamento di alcuni fossi, in gran parte privati.

Risulta per altro - si legge nella nota della Regione - che alcune situazioni sono rese più difficili dalle costruzioni molto vicine ai fossi stessi.

Gli ufficiali idraulici e l'assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche, così come tecnici del Comune di Perugia e la sindaca Vittoria Ferdinandi si sono recati sul posto per sincerarsi della situazione direttamente.

E' tenuta sotto stretta osservazione la situazione del fiume Nestore a Marsciano che ha raggiunto la terza soglia di attenzione. Il sindaco Michele Moretti è in stretto contatto con la sala operativa del Centro regionale di Protezione civile.





