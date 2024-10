Bloccata in auto da pioggia e fango, soccorsa in Umbria

Una donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto dopo che la sua auto è rimasta in panne e bloccata dall'acqua e fango per il maltempo mentre percorreva la strada che la conduceva a casa nella zona di Parrano.

La situazione viene definita "particolarmente difficile" principalmente nella zono di Orvieto. Numerose sono le chiamate tramite il numero unico di emergenza ai vigili del fuoco - in base a quanto da loro riferito - per allagamenti, alberi pericolanti e smottamenti o frane.



