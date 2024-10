L'8 ottobre si riunisce l'Assemblea legislativa dell'Umbria

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà domani, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 9.30 nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia. All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata (question time), proposte di legge, mozioni, atti amministrativi. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube dell'Assemblea legislativa.

Questi gli oggetti di trattazione durante il question time: "Individuazione di ulteriori metodi, oltre al bolo ruminale, per l'identificazione dei bovini nati in stabilimenti con modalità di allevamento all'aperto o estensivo"; "Centro di riabilitazione di Trevi: numero di posti letto disponibili e criticità legate alle liste di attesa"; "Limitazione dell'accesso alla radiologia dell'ospedale di Orvieto"; "Utilizzo dei fondi del Pon Log da parte della Regione Umbria e di Arpal"; "Positività riscontrate da Arpa Umbria per i composti perfluoroalchilici (Pfas) in campioni di acque destinate al consumo umano. Mancate comunicazioni e intendimenti della giunta regionale a riguardo"; "Ricostruzione post-sisma: inefficienze della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi"; "Demolizione e messa in sicurezza degli edifici nel cratere del sisma 2016.

Intendimenti della giunta per favorire il recupero del paesaggio, rilanciare l'economia turistica e la rinascita delle comunità locali dopo 8 anni dal tragico evento".

A seguire saranno trattati i seguenti atti: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale; "Istituzione del servizio di psicologia di base - ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (testo unico in materia di sanità e servizi sociali), proposta di legge di iniziativa consiliare; "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 -2024/25 estese all'anno scolastico 2025/2026 - proposta di differimento dei termini", atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale; "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della deliberazione del consiglio regionale n. 141 dell'8 maggio 2007 (regolamento interno del consiglio regionale)", proposta di atto interno di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie; "Relazione conclusiva dei lavori della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia da covid-19", atto da sottoporsi all'Assemblea ai fini del solo esame.

Di seguito, le mozioni: "Attivare anche in Umbria 'Dalia per le donne': una nuova applicazione per smartphone, nata per contrastare il triste e sempre più dilagante fenomeno della violenza di genere"; "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti dell'amministrazione regionale"; "Istituzione della rete dermatologica regionale per la presa in carico dei pazienti affetti da vitiligine"; "Adeguamento dell'ospedale della media valle del Tevere agli standard di ospedale Dea I livello, con potenziamento dello strumento della telemedicina" "Censimento popolazione anziana in condizione di solitudine"; "Crisi che ha colpito la razza chianina"; "Rimozione di ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari"; "Urgente ultimazione del percorso pedonale e ciclabile della ex ferrovia Spoleto-Norcia nel tratto Borgo Cerreto - Norcia quale opera strategica per il rilancio dell'economia dell'alta Valnerina e per la sicurezza di un turismo lento in crescita e sempre più a rischio nel percorrere la strada statale ss 685 senza adeguata banchina in diversi tratti"; "Introduzione dello 'ius scholae' per l'attribuzione della cittadinanza italiana".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA