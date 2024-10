A Perugia alla scoperta dei 'Luoghi invisibili'

Torna nell'acropoli perugina nei due weekend 11, 12, 13 e 18, 19 e 20 ottobre, "Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre", la manifestazione, giunta alla sua decima edizione, per gli amanti della storia e dell'arte.

Il centro storico ospiterà aperture straordinarie e inedite visite guidate gratuite anche in compagnia dei "padroni di casa" alla scoperta di palazzi storici, sedi museali e tanti altri luoghi ricchi di storia e di arte che sono normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti.

Il programma dell'edizione 2024 è stato presentato alla presenza del presidente dell'associazione Luoghi Invisibili monsignor Paolo Giulietti, della vicepresidente Carolina Ansidei di Catrano e della consigliera comunale Lucia Maddoli.

"Il nostro obiettivo - ha detto la vicepresidente Ansidei di Catrano - è restituire ai cittadini e ai turisti quei luoghi, splendidi, non sempre aperti al pubblico. Da una parte abbiamo confermato alcune visite guidate, seguitissime, dall'altra abbiamo introdotto qualche novità. Ringraziamo gli enti pubblici, le nostre guide, la sovrintendenza e tutti coloro che in questa manifestazione mettono energie, tempo e risorse".

"Due tappe delle visite guidate - ha annunciato mons.

Giulietti - sono legate ad un 'personaggio invisibile': Napoleone Comitoli, vescovo riformatore che aveva saputo calare con dedizione i rinnovamenti del Concilio di Trento dentro le strutture fisiche e morali della diocesi di Perugia. A lui si deve il grande sviluppo artistico ed urbano raggiunto sotto il suo episcopato, come il completo restauro voluto per la chiesa di Sant'Ercolano".

Passeggiando tra le vie e le piazze della città di Perugia, gli incontri e le visite porteranno a scoprire e raccontare aspetti insoliti e particolari del centro storico. In programma, fra l'altro, le visite al cimitero monumentale di Perugia e alla chiesa di Sant'Ercolano, uno dei patroni della città, quella, con il padrone di casa, al complesso monumentale di San Pietro, ma anche a palazzo dei Priori e al palazzo del Vescovado.

È dedicato agli amanti delle passeggiate il trekking urbano nei "Luoghi di Braccio a Perugia: 600 anni della morte del signore della città". E ancora visita guidata alla chiesa di San Filippo Neri: un luogo della città legata al vescovo Napoleone Comitoli e al capolavoro dell'Arco Etrusco.

Per tutte le visite, gratuite, è necessaria la prenotazione telefonica al 320-9427106 nelle fasce orarie 9.30-12.30 e 15.30 -18.30 .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA