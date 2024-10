Primo impiego dell'elisoccorso per l'ospedale di Terni dove è stato trasportato a un cinquantaseienne di Orvieto dopo un incidente in bicicletta. Lo riferisce il Santa Maria.

L'uomo è stato trattato in pronto soccorso per un sospetto trauma cranico. L'Azienda ospedaliera sottolinea che "la presa in carico del paziente è stata immediata".



