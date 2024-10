Norcia ritrova principale ingresso al centro, Porta Romana

La città di Norcia ritrova dopo otto anni dal terremoto il suo principale ingresso al centro storico: Porta Romana. Domenica l'inaugurazione della fine dei lavori di restauro alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario Emanuele Prisco, del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli e dell'assessore regionale al turismo dell'Umbria Paola Agabiti.

All'abate dei monaci benedettini, padre Benedetto Nivakoff, il compito di benedire la porta.

A fare gli onori di casa il sindaco Giuliano Boccanera che ha sottolineato l'importanza dell'opera. "Porta Romana - ha detto - oltre ad essere il principale accesso alla città, è soprattutto il simbolo che accoglie il visitatore. È stato realizzato un lavoro straordinario che ci ridà finalmente la nostra porta a cui i nursini sono da sempre molto affezionati. È un ulteriore tassello verso la completa ricostruzione di Norcia".

Boccanera all'ANSA ha ricordato che "ad oggi la ricostruzione privata sul territorio comunale è stata completata per circa il 60%". "Entro un paio di anni - ha annunciato - il centro storico pensiamo di completarlo. Il 2025 verrà riconsegnato anche il palazzo del municipio, inaugureremo il teatro e inizieranno i lavori al museo della Castellina, mentre per le chiese forse servirà un po' più di tempo".

"A Castelluccio - ha concluso Boccanera - sono iniziati i lavori propedeutici per la ricostruzione del borgo che credo potrà concludersi tra quattro, cinque anni".



