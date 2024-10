Volontari protezione in azione tra Montone e Ponte Pattoli

A seguito delle piogge cadute sull'Alta Valle del Tevere delle ultime 48 ore, sono attive dalla serata di sabato, nel Comune di Montone, squadre di volontari di protezione civile nel gruppo Comunale e del Comune di Umbertide, a supporto dei tecnici comunali, per la gestione delle problematiche legate a frane e smottamenti che hanno interrotto la strada provinciale 201 e quelle strade comunali di accesso al paese, isolandone la parte alta. Nel corso della notte, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco tali condizioni sono state superate. Criticità permangono lungo alcune strade comunali per la presenza di smottamenti. Lo si apprende dalla Regione.

Nella mattinata le criticità si sono localizzate verso la zona di Ponte Pattoli, dove diverse abitazioni si sono allagate.

In questa zona sono entrate in azione squadre di vigili del fuoco, affiancate da 26 volontari di protezione civile del posto e provenienti dai comuni limitrofi e tecnici regionali. Sul posto si è recato anche l'Assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche per rendersi conto della situazione di persona. Dal quale è arrivato un ringraziamento "per l'efficienza dimostrata dai Vigili del Fuoco e da tutto il sistema della Protezione Civile coordinata dal Centro regionale di Foligno".



