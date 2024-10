Pierluigi Alessandri vince gli Antognolla Open di golf

Pierluigi Alessandri, vice-presidente di Technogym, si è aggiudicato la settima edizione degli Antognolla Open, torneo annuale di Antognolla golf. Al quale hanno partecipato oltre 90 golfisti.

Lanciati per la prima volta nel 2017, gli Antognolla Open costituiscono ormai un appuntamento ricorrente nel calendario golfistico degli appassionati, dal momento che possono prendervi parte sia i soci del circolo sia giocatori esterni. Si giocano su un campo da golf di 18 buche e che si estende per 32 ettari.

Progettato dal designer Robert Trent Jones Junior, il campo - ricordano gli organizzatori - ha ricevuto la certificazione Geo ed è stato oggetto di importanti investimenti, che hanno riguardato i tee, i sistemi di irrigazione e quelli di drenaggio.

"Qui ad Antognolla - ha commentato Robert Trent Jones junior - non abbiamo semplicemente progettato un campo: abbiamo lasciato che i contorni naturali delle colline umbre e questo splendido paesaggio naturale creassero un'esperienza per i giocatori. Abbiamo immaginato questo campo profondamente legato alla storia che lo circonda e al castello di Antognolla, costruendo per i golfisti un viaggio nella storia, nella bellezza e nella ricchezza ecologica dell'Umbria".

"Anche quest'anno - dice Cèsar Burguiere, direttore Golf di Antognolla - abbiamo registrato un significativo successo di pubblico, che testimonia come questo appuntamento sia ormai entrato all'interno del calendario annuale dei golfisti".





