In Umbria aumentano i prezzi delle abitazioni nuove

In Umbria aumentano i prezzi a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica, trainati dalla domanda, in crescita, che supera l'offerta molto limitata, e dagli aumentati costi di produzione, mentre si registrano lievi cali per la domanda e l'offerta delle abitazioni usate, con una tendenza a una modesta riduzione dei prezzi. In crescita i canoni di affitto. È il quadro che traccia, analizzando i dati del secondo trimestre 2024, la Borsa immobiliare dell'Umbria, organo della Camera di commercio, nella pubblicazione "Listino dei prezzi degli immobili". Una rilevazione che monitora l'andamento del mercato immobiliare in 36 comuni della regione.

"Il mercato - afferma la nota di ultrasintesi che accompagna il Listino, diffusa dalla Camera di commercio - è proiettato verso l'acquisizione di nuove abitazioni efficientate che non trova riscontro nell'offerta molto limitata del mercato di riferimento. Per gli immobili nuovi si osserva come, dalla rilevazione della domanda e dell'offerta, i costi di costruzione siano aumentati con ripercussioni sul prezzo di vendita. Per gli immobili usati offerta e domanda in lieve calo. Si rileva altresì che, a seguito dell'incremento della domanda delle locazioni abitative, il prezzo delle stesse si attesta nella parte alta della forchetta del prezzo riportato nel Listino".

Per il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, "la Borsa immobiliare rappresenta una struttura dinamica in grado di rispondere alle esigenze della comunità e della filiera immobiliare offrendo un sistema operativo neutrale, capace di favorire la trasparenza del mercato immobiliare locale al fine di assicurare la riduzione dei rischi di negoziazione e di frizione tra domanda e offerta".

"Nel contesto di un mercato immobiliare caratterizzato da una grande complessità ed articolazione di soggetti - aggiunge -, atti e iniziative, la Borsa ha certamente apportato, nella regione, un grande contributo per garantire la trasparenza delle operazioni e per consentire di divulgare con rapidità e chiarezza le informazioni chiave per decidere, sia che si voglia vendere o cedere in affitto, sia che si voglia acquistare o prendere in locazione".



