Don Matteo 14, Bova, il mio don Massimo e il perdono

"Il perdono non è una cosa così scontata. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo, che è un ex carabiniere. E' un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia". Parole di Raoul Bova che torna a vestire di panni di don Massimo nella quattordicesima stagione di Don Matteo. Le nuove puntate, 10 prime serate in onda su Rai1 ogni giovedì dal 17 ottobre, si preannunciano ricche di novità e nuovi ingressi. L'attore protagonista confessa, in una conversazione prima sul set e successivamente interpellato nuovamente a pochi giorni dalla messa in onda dall'ANSA, "Molte cose le capiremo nelle nuove puntate grazie al suo rapporto con Giulia (Federica Sabatini, ndr), la sorella che arriva a Spoleto e che lui accoglie in canonica nonostante il passato difficile che li divide e i problemi di lei con la giustizia".

Ma inizia dalle belle notizie la serie, una produzione Lux Vide, società del gruppo Frematle, in collaborazione a Rai Fiction, prodotta da Luca e Matilde Bernabei.

"Con un doppio matrimonio officiato da me, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi". L'attore aggiunge poi che in questo modo Don Massimo con la sua ricerca del perdono, le sue domande al signore, viene reso più credibile perchè la gente capisce che anche i preti hanno dei dubbi. Raoul Bova parla dei nuovi personaggi che arriveranno nella nuova stagione, la numero 14 della serie tv di Rai 1. Tra loro ci sono un nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e una nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), e anche la sorella di Don Massimo (Federica Sabatini) "si è creata una bellissima intesa sul set. Orami Don Matteo è una grande famiglia, ci vogliamo tutti molto Bene". A loro si aggiunge Bart, un bambino a cui presta il volto Francesco Baffo. Poi vedremo don Massimo insegnare categhimo e non solo. tanti i Confermati anche Nino Frassica, Nathalie Guetta, Francesco Scali. Rivedremo i loro personaggi: il Maresciallo Cecchini, la perpetua Natalina e Pippo, il segretario.



