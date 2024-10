Tesei, pace a rischio per tutti e quanto mai necessaria

Per la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei "le celebrazioni di San Francesco d'Assisi quest'anno hanno un sapore diverso". "Oggi la pace è a rischio per tutti, oggi la pace è quanto mai necessaria" ha sottolineato in un post su Facebook.

"Per noi - ha spiegato Tesei - significa impegnarsi ogni giorno per cercare il dialogo e la convivenza, per evitare l'indifferenza. In Umbria, la terra natale di San Francesco, celebriamo questa giornata con gioia e gratitudine, consapevoli di quanto sia attuale il suo messaggio di fraternità e carità".





