Prisco annuncia, 'definito' accordo di programma per l'Ast

L'accordo di programma per l'Ast di Terni è stato definito nelle parti sostanziali sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali sia per gli investimenti volti a rilanciare l'industria a Terni ed in tutta l'Umbria. Il ministro per lo Sviluppo economico Adolfo Urso lo ha confermato al sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco che lo ha incontrato insieme al presidente della Commissione Lavoro del Senato Franco Zaffini, alla capogruppo regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'Assemblea legislativa Eleonora Pace e al coordinatore comunale di Terni e responsabile regionale crisi industriali di FdI Marco Celestino Cecconi. Lo ha annunciato lo stesso Prisco su Facebook.

Secondo il sottosegretario nei prossimi giorni si dovrebbero definire i dettagli legati al costo dell'energia.

Prisco ha parlato di "un incontro positivo, che rassicura un importante settore economico dell'Umbria e sottolinea la capacità del Governo Meloni di rispondere alle istanze dei territori e del lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA