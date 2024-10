Presidente celebrazioni San Francesco, ci chiede pace

"San Francesco continua a chiederci perdono e pace. Solleciterò il Governo perché chiami, magari ad Assisi o a Roma, in nome di San Francesco, i contendenti del mondo in questo momento": è quanto ha detto Davide Rondoni, presidente del comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi. L'ha fatto in occasione delle celebrazioni del 4 ottobre tenute nella città umbra.

"Il perdono ha sottolineato Rondoni - è la qualità della nostra libertà, senza perdono ci si fa la guerra e San Francesco chiede la pace come frutto massimo del perdono. Lui si adoperò per questo".

Rondoni ha anche chiesto al Governo di "ripristinare San Francesco come festa nazionale".

Ha poi parlato del lavoro in vista del culmine del centenario. "Con tutta l'umiltà e la forza della poesia, che a san Francesco deve tanto - ha sostenuto Rondoni -, posso dire che ci stiamo impegnando insieme a tanti enti e associazioni, perché siano celebrazioni commosse, essenziali, sostanziali, e che ne restino segni duraturi belli e buoni. Da iniziative nelle carceri, dove la vita di Francesco cambiò, a quelle nelle scuole, commissionando opere d'arte nuove e durature, facendo risuonare il Cantico in più occasioni possibili, affiancando progetti della città di Assisi e di altre, e cercando di portare il più possibile nel mondo la figura di San Francesco".



