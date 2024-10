Premio letterario nazionale 'Severino Cesari', i finalisti

La giuria, presieduta da Simona Vinci e composta da Daria Bignardi, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi, ha scelto la terna dei finalisti della settima edizione del Premio nazionale opera prima "Severino Cesari". Quest'anno il lavoro è stato particolarmente impegnativo, data la partecipazione di 45 case editrici, che hanno proposto i loro esordi letterari, tra di essi la giuria ha selezionato in ordine alfabetico, per autore: "Il nostro grande niente", di Emanuele Aldrovandi (Einaudi), "Sei tu il figlio", di Emanuele Galesi (Piemme), "Tutta la vita che resta", di Roberta Recchia (Rizzoli).

Il vincitore sarà svelato durante la premiazione, alla presenza dei finalisti e dei giurati, che si terrà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 11:30 a Perugia, Palazzo Graziani, Sala delle Colonne (Corso Vannucci, n.47), nell'ambito delle iniziative di "UmbriaLibri 2024".

Il Premio è promosso dalla Regione Umbria con la collaborazione dell'associazione Severino Cesari per onorare la memoria del giornalista, editor e curatore editoriale umbro.





