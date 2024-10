Padre Chiti generale e cappuccino, il corpo traslato ad Orvieto

Domenica 6 ottobre, nei 20 anni dalla morte, il corpo di Gianfranco Maria Chiti (6 maggio 1921-20 novembre 2004), prima generale dell'Esercito poi padre Cappuccino, verrà solennemente traslato nella cappella appositamente creata nel convento San Crispino d'Orvieto. Di padre Chiti è in corso l'iter di canonizzazione e si aspettano le valutazioni del miracolo per poter procedere alla Beatificazione. Ma dopo che Papa Francesco, il 24 gennaio scorso, lo ha proclamato "venerabile", i Cappuccini hanno deciso di celebrare l'importante riconoscimento con la nuova sepoltura in questo complesso religioso di alto valore storico e artistico, dove padre Chiti ha vissuto gli ultimi anni facendosi promotore ed esecutore del restauro.

Le cerimonie di traslazione inizieranno a Pesaro la mattina di sabato 5 ottobre, dove Chiti è stato sepolto finora e proseguiranno il giorno successivo con il coinvolgimento delle diocesi e dei vescovi di Pesaro e Orvieto, nonché dell'Associazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna. Lo comunica l'editrice Ares che sulla figura di padre Chiti ha pubblicato quattro volumi.



