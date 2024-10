Nuovo prefetto di Terni, 'una città serena ed operosa'

"Conoscerò meglio il territorio nei prossimi giorni, andrò nei Comuni, ma la prima impressione di Terni è di una città serena ed operosa. Senza particolari criticità. Teniamo molto alla sicurezza, anche nei termini in cui questa viene percepita dai cittadini": il nuovo prefetto di Terni Antonietta Orlando, dopo l'insediamento al posto di Giovanni Bruno, ha presieduto venerdì mattina il primo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell'ordine, a cui ha fatto seguito un incontro con la stampa.

"Abbiamo delineato un quadro generale della sicurezza del territorio - ha spiegato - parlando anche delle misure per garantirla in occasione delle partite di calcio. Terni mi sembra una realtà serena e presto verrà sottoscritto un nuovo patto 'Per Terni sicura' che consentirà di implementare la videosorveglianza con fondi sia regionali che comunali. Altro elemento importante per la percezione di sicurezza è l'illuminazione pubblica".

"In questi giorni sto incontrando istituzioni e forze dell'ordine. Il sindaco Bandecchi? Lo vedrò lunedì". Sul tema-droga il nuovo prefetto ha detto che si tratta "di un aspetto generalizzato, non solo ternano, su cui continuare a lavorare con impegno". Su Ast-Arvedi, Antonietta Orlando ha parlato di "un tema all'ordine del giorno. Cercherò di capire, con l'azienda, quale sia la situazione e la prefettura sarà attenta anche su questo fronte", ha spiegato.



