Morto il giornalista Enzo Stinchelli, condusse Tg l'una

E' morto all'età di 96 anni, nella sua casa di San Gemini, il giornalista Enzo Stinchelli, originario di Narni. In Rai per quasi un quarantennio, è stato protagonista di celebri interviste a personaggi dello spettacolo. Come Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Massimo Troisi, politici e sportivi.

Da cronista sportivo, Stinchelli era alle olimpiadi di Monaco 1972, quelle dell'attentato terroristico di Settembre nero. Ironico, dissacrante, aveva condotto uno dei primi salotti televisivi italiani, Tg l'una, trasmissione di grande successo.

I funerali si terranno sabato 5 ottobre a San Gemini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA