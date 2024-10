Giambartolomei, su vita Proietti a opposto sua maggioranza

"Quanto dichiarato dalla candidata del centro sinistra Stefania Proietti in una intervista a Il Fatto quotidiano a proposito che 'la vita va difesa fino in fondo anche quando si è immobili in un letto' è la prova provata che sui temi politici fondanti, come la tutela della vita, la Proietti rispetto alla sua maggioranza, Pd, 5 Stelle e sinistra estrema, è completamente all'opposto ed è quindi del tutto evidente che si presenta agli elettori con la prima grande bugia": è quanto afferma, in una nota, il consigliere comunale di Perugia di Fratelli d'Italia, Matteo Giambartolomei. "La candidata presidente del centro sinistra dice di ispirarsi al Cantico delle creature, ma quando dovrà governare l'Umbria, se mai questo dovesse accadere, i suoi provvedimenti sarebbero quelli dettati dalla sua maggioranza e cioè all'opposto rispetto a quello che lei predica" aggiunge.

"Questo - sottolinea Gianbartolomei - gli umbri lo devono sapere: la Proietti copre la vera immagine della maggioranza che ha dietro di sé, che la sostiene e che porta avanti politiche all'opposto su temi importanti come quelli sulla vita e sulla famiglia. Temi che poi si traducono in provvedimenti legislativi importanti e, un conto è fare il sindaco, cioè, amministrare un ente locale, e un conto è scrivere le leggi. Proprio in questi giorni la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, di cui io sono consigliere giuridico, insieme alla Commissione giustizia stanno espletando un ciclo di audizioni su testi depositati da Pd e 5Stelle che sono ovviamente favorevoli al suicidio assistito.

Mai come oggi la sinistra è stata così estrema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA