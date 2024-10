Sogeco ha nominato un nuovo amministratore unico. E' Maria Luisa Santella, professionista esperta in materia di rifiuti e nella gestione delle società pubbliche.

"In considerazione dell'evoluzione delle vicende giudiziarie che coinvolgono la società e a tutela dell'interesse dei soci, alla nuova amministratrice è stato conferito ampio mandato per porre in essere tutte le misure necessarie e opportune a garanzia dello svolgimento dell'attività di Sogeco" si spiega in una nota dell'azienda.



