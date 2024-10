Salvini, mai così tanti progetti e finanziamenti per l'Umbria

Per "tutta l'Umbria non ci sono mai stati in precedenza così tanti progetti e finanziamenti sulle strade, sulle ferrovie, sulle case, sull'acqua (incontrerò i pescatori del Trasimeno)". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a Perugia per l'iniziativa "L'Italia dei Sì", evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese. Che si è svolta alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Presente anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

Salvini ha citato dal nodo di Perugia alla Tre valli alla ciclovia che unirà i due mari alla fermata dell'alta velocità.

"Dovremo essere bravi - ha aggiunto - e mantenere i tempi previsti e gli ingegneri daranno il massimo. Abbiamo per l'Umbria una quantità di sviluppo già in corso, penso alla recuperata Ferrovia centrale umbra, e da farsi che non ha precedenti. E' un bel momento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA