Premio in memoria di Gino Scaramucci

In memoria di Gino Scaramucci, umbro di Gualdo Tadino, minatore, emigrante prima per motivi economici poi politici, tra i fondatori del Pcd'I, antifascista, confinato a Ponza e Ventotene, partigiano e nel dopoguerra dirigente del Pci e per 13 anni presidente della provincia di Perugia, la famiglia Scaramucci/Guaitini, in collaborazione con la Fondazione "Pietro Conti", bandisce un concorso per l'assegnazione di un premio a contributi scientifici originali, pubblicati o in via di pubblicazione, elaborati da laureati/e (laurea di vecchio ordinamento quadriennale o laurea magistrale) o dottorandi/e di ricerca o dottori/esse di ricerca che abbiano conseguito il titolo di laurea o il dottorato all'Università degli studi di Perugia o all'Università per stranieri di Perugia o che siano ancora iscritti a un dottorato presso uno dei due atenei.

Il testo integrale del bando è nel sito della Fondazione (Fondazionepietrocontiumbria.it) e nel sito della rivista on-line della Fondazione stessa (Cronacheumbre.it); il termine per la presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta è fissato per il giorno 30 ottobre 2024. Il testo del bando è stato trasmesso anche alla Università degli Studi di Perugia e alla Università per Stranieri di Perugia.

Il Comitato scientifico costituito per la valutazione, composto da Fabrizio Bracco, Salvatore Cingari, Marco Damiani, Erminia Irace e Mario Tosti si riunirà poi a novembre per decidere l'assegnazione del premio.



