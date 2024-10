Maltempo, disagi alla viabilità in provincia di Terni

La Provincia di Terni ha disposto in serata la chiusura temporanea per motivi precauzionali di un tratto della Sp 38 Sambucetole-Castel dell'Aquila per una piccola tracimazione del torrente sottostante il ponticello di attraversamento dei pressi di Collicello.

Altri interventi sono in corso - spiega l'ente - soprattutto nell'Amerino,sulla Sp 8 Amelia-Orte a causa di una frana di modeste dimensioni e sulla Sr 205 Amerina, poco prima di Amelia, per la bonifica di un tratto dove si erano accumulati detriti.

Tutta la rete stradale continua ad essere tenuta sotto stretto monitoraggio.



