Maltempo, allagamenti e smottamenti in Umbria

Allagamenti e smottamenti si sono verificati - a causa del maltempo - in Umbria, dove la protezione civile aveva emesso per oggi l'allerta arancione.

Particolarmente colpita la provincia di Terni dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nei comuni di Narni e Amelia.

Ad Amelia una Fiat Panda è rimasta bloccata dall'acqua in un sottopassaggio. I vigili sono riusciti a far defluire l'acqua e ripristinare la viabilità. A Narni, sulla Strada tiberina un ramo di un albero si è spezzato cadendo sopra una Lancia Y che transitava proprio in quel momento. IIllesi gli occupanti.





