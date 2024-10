Forte maltempo in tutta l'Umbria, appello alla popolazione

Forte maltempo in tutta l'Umbria nella giornata di oggi, con vento e pioggia che hanno causato allagamenti, smottamenti, rami spezzati: a Narni un ramo è caduto su un'auto in transito, senza gravi conseguenze per gli occupanti, rimasti illesi. Non si segnalano tuttavia al momento emergenze particolari, anche se il comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile e gli stessi vigili hanno rivolto un appello alla popolazione "ad evitare spostamenti non necessari e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza".

Le squadre dei vigili del fuoco - viene riferito - sono impegnate senza sosta per fronteggiare l'emergenza, affrontando numerosi interventi legati a inondazioni, alberi caduti e altre criticità legate al maltempo.

A Perugia un incendio causato da un guasto a un cavo di distribuzione elettrica ha interessato una zona centrale della città, rendendo necessario l'intervento di tecnici Enel per ripristinare la sicurezza e garantire la continuità del servizio elettrico.



