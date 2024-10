Città di Castello, conto alla rovescia per il tartufo bianco

Conto alla rovescia per la 44esima edizione del Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato, in programma, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, fra le vie, piazze e palazzi rinascimentali del centro storico di Città di Castello (Perugia).

L'appuntamento è stato presentato oggi a Roma. Il Salone ospiterà, per la prima volta, attività di cucina con chef giapponesi, dedicate agli abbinamenti tra il tartufo bianco pregiato, la trifola di Città di Castello e piatti di cucina etnica contemporanea. Il calendario dell'evento prevede uno show cooking di cucina etnica, aperto al pubblico, con uno chef giapponese e con la possibilità di partecipare a un pranzo di cucina orientale, dove protagonista sarà il Bianco Pregiato.

Presente anche un nuovo spazio dedicato alla mixology con protagonista sempre il Bianco Pregiato.

Nei ristoranti si potranno degustare piatti al tartufo con menu speciali. Non mancherà lo street food con i sapori della cucina tipica italiana ed eventi a tema e presentazioni di libri con grandi autori, giornalisti e personaggi famosi "che richiameranno l'attenzione del pubblico più interessato agli aspetti culturali e salutistici legati al cibo". Previste attrazioni per i bambini. Infine nel terzo 'Memorial Alessandro Ghigi', nella gara dei cani da ricerca e della cavatura del tartufo (con i migliori cani di ogni razza e taglia), che si terrà domenica mattina 3 novembre nel ring presso i Giardini del Cassero, i cavatori dell'Associazione Tartufai Alto Tevere offriranno una dimostrazione della passione e dell'amore con cui vivono il bosco. L'appuntamento renderà omaggio alla concittadina Monica Bellucci, attrice e modella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA