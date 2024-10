Bandecchi chiude scuole, preferisco fare figura di chi ha paura

Ha detto di preferire "di fare la figura del f... che ha avuto paura piuttosto che del coraggioso che ha fatto male ai vostri figli" il sindaco di Terni Stefano Bandecchi spiegando la decisione di chiudere oggi le scuole in seguito all'allerta arancione per il rischio idrogeologico legato al maltempo diramata in Umbria. "Scusatemi, potete pure chiamarmi zio" ha affermato in un video sui social.

Bandecchi si è rivolto "a tutti i genitori ternani". "Lo so che siete un pò innervositi - ha aggiunto - perché ho dovuto chiudere le scuole (il 3 ottobre - ndr) però se guardate le previsioni dovete pensare ai vostri figli. Potrebbero stare a scuola e potrebbe succedere qualcosa di brutto. Presumibilmente non accadrà niente come tante altre volte nelle quali io me la sono rischiata perché ho fatto tutte le mie valutazioni e poi ho detto 'facciamo andare i ragazzi a scuola'. Quindi presumibilmente domani (il 3 ottobre - ndr) non succederà niente. Però immaginatevi che io questa idea non l'avessi avuta proprio oggi (il 2 ottobre - ndr) e immaginate che domani qualcosa per caso dovesse andare veramente storto e qualcuno dei vostri figli non torna a casa. Io - ha concluso Bandecchi - questa cosa non me la posso permettere".



