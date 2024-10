Ascani, Città di Castello una della capitali del tartufo bianco

"Per noi tifernati la mostra del tartufo è sempre stata una 'festa', il momento in cui godiamo di una nostra eccellenza assoluta, così come di tante altre meraviglie dell'enogastronomia. Il fatto che quest'anno il Salone del tartufo bianco pregiato - che pure con una denominazione nuova compie 44 anni - abbia arricchito il suo programma coinvolgendo tutta la città - coi suoi rioni che organizzeranno lo street food, i suoi bambini che sperimenteranno la 'cerca' di tartufo con i cani di fronte al museo Burri, e i suoi ragazzi che organizzeranno laboratori di cucina sull'utilizzo e la conservazione del tartufo - dà il senso dell'importanza di questa manifestazione per Città di Castello"; così Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera, intervenendo a Roma alla conferenza stampa di presentazione del 44/o Salone nazionale del tartufo bianco pregiato, dal primo al 3 novembre a Città di Castello.

"Ma il Salone - ha aggiunto - è molto più di questo: è il momento in cui la nostra città si mostra come una delle capitali del tartufo bianco e accoglie centinaia di persone da tutta Italia e non solo, dando il meglio di sé".



