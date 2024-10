Arvedi Ast, dal 5 ottobre al via la mostra 'La grande opera'

Sarà visitabile da sabato 5 ottobre negli spazi espositivi del PalaSi in piazza della Repubblica a Terni la "Grande opera" la mostra di Arvedi Ast che accenderà i riflettori sul più imponente impianto di derivazione mai realizzato in Italia tra Ottocento e Novecento, il sistema di condotte, turbine per l'adduzione delle acque dal Velino e la conseguente trasformazione della potenza della Cascata delle Marmore, in energia.

L'esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 23 ottobre, sintetizzerà gli elementi portanti del territorio: le acque con la magnificenza della Cascata delle Marmore; l'operosità, rappresentata dall'acciaio e dall'energia e la bellezza naturalistica delle gole della Valnerina.

Il percorso di visita, partirà dalla fondazione dell'acciaieria e dalla realizzazione del canale motore per poi concentrarsi sull'avvento dell'energia elettrica con la nascita e lo sviluppo delle centrali idroelettriche e la nazionalizzazione della produzione elettrica con il conseguente esproprio.

Per arrivare infine ai giorni nostri: con un focus sull'attuale utilizzo dell'energia e dell'acqua nello stabilimento. La mostra 'La grande opera' sarà composta da pannelli esplicativi e filmati, secondo un approccio immersivo, con spazi dedicati anche ai siti presenti nell'area di Marmore-Campacci.



