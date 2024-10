Regione riapre termini per domande sostegno nuovi nati 2024

La Regione Umbria ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative all'avviso regionale per l'erogazione di un sostegno economico ai nuovi nati 2024. Lo ha annunciato Palazzo Donini.

Le domande potranno essere inviate a partire dalle 12 di mercoledì 2 ottobre, fino alla stessa ora di mercoledì 16 ottobre, esclusivamente online tramite apposita piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: https://puntozero.elixforms.it, si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Regione.

A poter accedere al contributo, di 500 euro per ciascun nuovo nato, saranno i nuclei familiari residenti, al momento della presentazione della domanda, in uno dei Comuni della Regione Umbria (cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi) che abbiano avuto uno o più figli nati nel periodo compreso tra il primo ottobre 2023 ed il 20 settembre 2024 ed un Isee ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a 30mila euro.

La riapertura dei termini - viene spiegato - "consentirà di raggiungere anche quelle famiglie il cui bimbo è nato nel corso del mese di settembre, ovvero vicino alla precedente scadenza dell'avviso, e che pertanto si fossero trovate nell'impossibilità materiale di presentare la domanda". Viene inoltre ricordato che il finanziamento dell'avviso nuovi nati 2024 "è stato notevolmente incrementato rispetto a quello del 2023, ovvero sono state stanziate, anche a seguito di economie della Presidenza, 860 mila euro a fronte di 600 mila dello scorso anno e ciò consentirà di poter garantire l'erogazione del beneficio ad una più vasta platea di famiglie umbre che hanno deciso nell'ultima annualità di avere un figlio".

Per ogni informazione sono disponibili i numeri telefonici: 075 5045215-5689 e per l'assistenza informatica per l'inserimento della domanda sulla piattaforma è disponibile il numero verde 848.88.33.66 oppure il numero 075.5027999 e l'indirizzo mail: helpdesk@puntozeroscarl.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA