Proietti, alle regionali in Umbria non ci sarà lista Iv

"Da noi non c'è questo problema, con Renzi in questa tornata elettorale non ci siamo né parlati né visti, ma Italia Viva ha condiviso la mia candidatura": a dirlo è la candidata, civica, del centrosinistra per la presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti, in un'intervista al Fatto quotidiano. "Ci saranno delle liste dei partiti più importanti, ho chiesto alla mia compagine di dare vita ad una vera e seria componente civica. Non ci sarà una lista di Iv" aggiunge.

Nell'intervista anche un passaggio sul conflitto in Medio Oriente. Commentando l'ipotesi "due popoli, due stati". "Toccava dirlo dieci anni fa - afferma Proietti - ora le cose sono andate avanti. Mancano le parole del dialogo ma non è mai troppo tardi.

Abbiamo appena fatto la Marcia della Pace: non bisogna scoraggiarsi nell'abbattere il muro di indifferenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA