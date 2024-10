Polizia locale a lezione da psicologa per gestione conflitti

Gli agenti nuovi assunti della polizia locale di Perugia andranno a lezione da una psicologa per la comunicazione con il cittadino e la gestione dei conflitti. A riportare la notizia è il Messaggero sulle pagine dell'Umbria. "Si tratta di corsi -spiega al quotidiano la comandante Nicoletta Caponi - utili perché ci sono situazioni complesse da gestire sia per noi che nei confronti del cittadino-utente".

Secondo il Messaggero almeno tre volte l'anno le situazioni di crisi sfociano in aggressioni vere e proprie nei confronti degli agenti con tanto di referto al pronto soccorso.

I trentasette nuovi agenti della polizia locale andranno a lezione da una psicologa presso la Scuola di amministrazione pubblica che è partner come ente organizzativo del corso commissionato dal Comune.

"L'obiettivo delle lezioni, anzi meglio degli incontri - spiega sempre al Messaggero la psicologa Margherita Pera - guarda sia ai cittadini che ricevono il servizio, ma anche a persone che ricoprono un ruolo non nulla semplice. Non per niente si tratta di soggetti a rischio burnout. Gli incontri formativi di stampo psicosociale sono molto interattivi, cioè c'è confronto con i partecipanti ed è anche l'occasione per simulare le situazioni tipiche che si trovano ad affrontare.

Situazioni che hanno un particolare carico emotivo, immaginate il dover assistere un medico per un trattamento sanitario obbligatorio quanto stress può generare anche nelle relazioni con la persona interessata e i suoi familiari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA