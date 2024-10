Polizia intensifica i controlli nella zona di Assisi

Con l'approssimarsi delle celebrazioni per la festività di San Francesco, patrono d'Italia, sono stati intensificati ad Assisi i controlli straordinari del territorio predisposti dalla questura di Perugia in tutta la provincia. Con l'obiettivo di prevenire i reati predatori, tra i quali i furti in abitazione.

I controlli si sono concentrati nell'assisano dove le volanti del commissariato, coadiuvate dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d'accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più popolose della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di droga.



