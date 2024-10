Morroni, Tar respinge ricorso contro il calendario venatorio

Il Tar dell'Umbria ha respinto il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio per la stagione 2024-2025. Lo ha reso noto l'assessore regionale Roberto Morroni che esprime "soddisfazione" per la decisione. "Si tratta di un pronunciamento che conferma, ancora una volta, la qualità e la solidità del lavoro fatto dall'Assessorato e dalla sua struttura tecnica a garanzia di un sempre più attento e responsabile esercizio dell'attività venatoria" sottolinea.

"Un indirizzo politico chiaro e coerente quello dell'Assessorato e della Giunta regionale - afferma Morroni in una nota -, che in questi anni ha garantito alle migliaia di cacciatori umbri calendari venatori blindati che hanno saputo respingere sia le contrapposizioni dettate da un ambientalismo eccessivo ed esasperato, che le forzature improvvide e scomposte alimentate da smanie di protagonismo personale ed ansie elettoralistiche individuali. Un approccio, dunque, maturo e robusto, frutto anche del costante e costruttivo confronto sviluppato con le associazioni venatorie alle quali rinnovo il mio sentito ringraziamento per il proficuo e dialettico lavoro sviluppato insieme in questi anni".



