Limitazioni e ritardi per treni Perugia e Orvieto per Roma

Ha comportato in Umbria ripercussioni sulla direttrice ferroviaria per Roma sia dal versante perugino sia orvietano la disconnessione degli apparati di circolazione alla stazione Nodo della capitale. La circolazione è comunque in graduale ripresa. Lo si apprende dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Dopo i primissimi treni del mattino, giunti regolarmente a Roma dall'Umbria, i collegamenti successivi (cinque convogli), fino alle ore 9 circa hanno subito limitazioni parziali nella stazione di Orte. Due sono arrivati nella capitale con circa due ore di ritardo.

Complessivamente regolare invece la circolazione nel territorio umbro: su 37 treni circolati nel periodo interessato dal guasto a Roma, solo due hanno registrato un ritardo tra 30 e 50 minuti.



