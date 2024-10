Giornate europee del birdwatching a Colfiorito

Tornano al Parco di Colfiorito le Giornate europee del birdwatching, evento giunto alla 32/a edizione. Come di consueto, la Lipu Umbria invita a scoprire le diverse specie di avifauna che in questo periodo popolano l'area della palude. Si tratta di un'opportunità per partecipare alle gare di birdwatching del "Big Day" e al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud.

Quest'anno il tema delle due giornate è legato al nuovo regolamento europeo sui ripristini ambientali, che riguarderanno zone umide, fiumi, ambienti costieri e marini, foreste, ambienti agricoli, città. Pertanto verranno raccolte le segnalazioni di aree naturali per le quali siano necessarie azioni di ripristino.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Foligno con la collaborazione del servizio Parco di Colfiorito. Saranno due giornate da trascorrere immersi nella natura accompagnati da esperti ornitologi della Lipu, passeggiando tra colori e profumi autunnali nel prezioso ambiente del Parco.

Questo il programma: sabato 5 e domenica 6 ottobre - ore 9.00: ritrovo nella sede del Parco di Colfiorito (ex Casermette); - ore 9,30: inizio visita guidata ed attività di censimento; - ore 12.00: fine visita guidata e censimento, raccolta dati. La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione. Si raccomanda inoltre di portare una guida di riconoscimento agli uccelli ed un binocolo; indossare abbigliamento da escursione e antipioggia: scarpe da trekking, k-way, abbigliamento a strati adatto alla stagione.



