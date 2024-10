Gdf, la tenenza di Città di Castello diventa compagnia

Si è svolta a Città di Castello la cerimonia di elevazione al rango di compagnia, della locale tenenza della guardia di finanza.

All'evento, cui hanno presenziato il comandante regionale umbria, generale di brigata Francesco Mazzotta e il comandante provinciale di Perugia, colonnello Carlo Tomassini, sono intervenute le principali autorità della città tifernate, tre le quali, il sindaco Luca Secondi, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, oltre che una rappresentanza di militari delle Fiamme gialle.

Nel corso della cerimonia, è stata svelata la lastra marmorea recante la nuova denominazione del reparto, la cui sede, nel 2015, è stata intitolata alla memoria del finanziere Domenico Capretti, nativo di Città di Castello, insignito dall'allora Re d'Italia Vittorio Emanuele III della Medaglia di Bronzo al Valor di Marina, per aver soccorso in mare una giovane ligure nel lontano 25 ottobre 1900, salvandole la vita.

In conclusione, il vescovo di Gubbio e di Città di Castello ha officiato il tradizionale rito della solenne benedizione.

Il provvedimento di variazione ordinativa, con cui la tenenza di Città di Castello è stata innalzata al livello di compagnia, "è espressione - spiega una nota della Gdf - di una costante attenzione del Corpo alle dinamiche che intervengono sul territorio, tesa a intercettare ogni esigenza di adeguamento del dispositivo operativo territoriale dei reparti ai mutamenti che intervengono nel tessuto socio-economico delle aree di rispettiva competenza, rispondendo così alle crescenti istanze di sicurezza economico-finanziaria".

La nuova compagnia di Città di Castello, la cui circoscrizione territoriale si estende anche ai comuni di Umbertide, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga e San Giustino, dal 22 luglio 2024 è retta dal capitano Claudia Mossali, che ha già ricoperto incarichi di comando presso il gruppo guardia di finanza di Villafranca (Verona).



