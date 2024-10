Cucinelli confermato presidente del Teatro stabile dell'Umbria

L'imprenditore Brunello Cucinelli è stato confermato alla guida del Teatro stabile dell'Umbria per il prossimo triennio.

Si è svolta nella sede della Regione, a Palazzo Donini, a Perugia, l'assemblea dei soci del Tsu, composta dai rappresentanti della Regione dell'Umbria, dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Gubbio, Narni, della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dell'Università degli studi di Perugia.

L'assemblea ha deliberato il nuovo consiglio di amministrazione in carica per i prossimi tre anni: presidente Brunello Cucinelli, vicepresidente Chiara Coricelli, consiglieri Andrea Cernicchi, Danilo Pirro e Roberto Rosati.

Gli amministratori presenti - riferisce il Tsu - hanno sottolineato "l'ottimo lavoro svolto, riconoscendo al direttore Nino Marino i risultati positivi raggiunti grazie a un'attenta gestione economica e alle scelte artistiche, che collocano il Teatro stabile dell'Umbria tra le eccellenze del teatro italiano e internazionale sia per gli spettacoli prodotti che per la capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA