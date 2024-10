Accordo tra Ance Umbria e Itet Capitini

Riqualificare una figura professionale ritenuta di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni e allo stesso tempo avvicinare il mondo della scuola e quello delle imprese, offrendo opportunità concrete di crescita e occupazione per i giovani talenti umbri che intendano percorrere la carriera di geometra. È puntando a questi obiettivi che nasce l'accordo quinquennale tra Ance Umbria (Associazione dei costruttori edili) e l'Istituto tecnico, economico e tecnologico "Aldo Capitini" di Perugia.

Accordo che è stato sottoscritto oggi, 2 ottobe, nella sede dell'Istituto, dal presidente di Ance Umbria Albano Morelli e dal dirigente scolastico dell'Itet "Capitini" Silvio Improta.

Per ricordare l'importanza del settore per l'economia umbra è stato sottolineato che le costruzioni in Umbria alla fine del 2023 rappresentavano in termini di investimenti l'11,3% del Pil regionale, contro un dato nazionale del 5%.

"Il settore dell'edilizia sta attraversando un periodo di espansione creando numerose e diversificate opportunità di lavoro, anche all'interno delle imprese del comparto" ha spiegato Morelli, con Ance Umbria che quindi "costantemente sottolinea il ruolo fondamentale del geometra, una figura professionale versatile e indispensabile per il corretto funzionamento dell'industria delle costruzioni".

"Siamo contenti - ha aggiunto Improta - di questa collaborazione che permetterà ai ragazzi di cogliere opportunità lavorative importanti e di accedere più facilmente a un percorso formativo di qualità quale quello dei nostri geometri".

L'accordo è rivolto agli studenti dell'indirizzo Cat, Costruzioni, ambiente e territorio (ex indirizzo Geometri) e promuove l'ottimizzazione dei percorsi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, visite aziendali, tirocini extracurriculari post diploma e attività Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), anche grazie anche al supporto degli enti bilaterali di formazione come il Cesf di Perugia e il Tesef di Terni.

L'accordo sottoscritto è propedeutico alla creazione di una rete, "Rete ScuolAnce Umbria", che unirà le scuole a indirizzo Cat della regione a cui potranno aderire tutti e dieci gli istituti di istruzione secondaria superiore che in Umbria hanno un indirizzo Cat e di cui la scuola capofila sarà l'Istituto "Capitini".

Il protocollo prevede anche l'istituzione di borse di studio finanziate da Ance Umbria mirate per gli studenti che il prossimo anno si iscriveranno ad una scuola Cat dell'Umbria, per ora il Capitini e in seguito le scuole che aderiranno all'accordo.

Alla presentazione, sottolineando una collaborazione che non ha precedenti tra mondo delle imprese di costruzioni e istituzioni scolastiche del territorio, hanno partecipato anche Giacomo Calzoni, presidente di Ance Perugia, la presidente del Gruppo Giovani Ance Umbria, Brigitta Santini, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Giancarlo Cencetti nonché i rappresentanti degli altri Istituti Cat del territorio regionale.

Da remoto è intervenuto anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche. "È necessario in questo momento - ha dichiarato - ridare forza al settore delle costruzioni e rinverdire interesse verso la professione del geometra è una ottima cosa. C'è infatti bisogno di personale qualificato e quindi ringrazio Ance e Istituto per l'impegno che stanno mettendo nel campo di questa specifica formazione".





