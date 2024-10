Vasto servizio antidroga dei carabinieri, arresto e 13 denunce

I carabinieri del comando provinciale di Perugia, con l'ausilio di militari del nucleo cinofili di Firenze, nello scorso fine settimana, in più zone del Perugino, hanno condotto un'intensa azione di contrasto alla produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e di controllo della viabilità, che ha portato all'arresto di un diciassettenne e a 13 denunce a piede libero.

A Marsciano, dopo una perquisizione domiciliare delegata dall'Autorità giudiziaria, i militari hanno arrestato in flagranza di reato il diciassettenne, sorpreso in possesso di 10 grammi di Mdma, 5 di hashish e uno di ketamina.

All'esito dell'udienza di convalida il Gip ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari. Denunciato il fratello ventenne che avrebbe tentato di nascondere parte della droga nella disponibilità del diciassettenne.

I militari hanno inoltre denunciato in stato di libertà due 48enni, un italiano e l'altro di origini romene, un 56enne del luogo e un 57enne, di origini albanesi: uno si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento della guida in stato di ebbrezza e gli altri per guida in stato di ebbrezza.

A Città di Castello è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Perugia un 16enne che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di 0.5 grammi di cocaina.

A Città della Pieve i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 54enne, di origini libanesi, sorpreso in un terreno prospicente la propria abitazione a coltivare 14 piante di cannabis, di altezza compresa tra i 40 e 140 centimetri.

A Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 54enne fiorentino, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. I Carabinieri, nell'effettuare una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto alcune foglie essiccate di marijuana, del peso complessivo di 35 grammi, e un frammento resinoso di 0,5 grammi di hashish. Ulteriori accertamenti, in un orto adiacente alla sua proprietà, hanno permesso di sequestrare altre quattro piante di marijuana.

A Perugia i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 23enne, di origini albanesi, trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. I militari hanno denunciato anche un 27enne di origini ucraine, e un 41enne di origini tunisine, per essere stati sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi i quali, sebbene palesassero evidenti sintomi di ebbrezza alcolica, entrambi rifiutavano di sottoporsi all'accertamento.

A Nocera Umbra denunciato un 58enne del luogo, trovato in possesso di n. 7 piantine di marijuana di altezza compresa tra i 60 e i 120 centimetri.

A Foligno hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 37enne del posto, trovato in possesso di 2 grammi di hashish e 86 grammi di biscotti contenenti cannabinoidi, e un 24enne di origini egiziane sorpreso con 22 grammi di hashish. I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Perugia, quali assuntori di stupefacenti, un 17enne e un 48enne, entrambi italiani, che controllati insieme a bordo di un'autovettura, sono stati trovati, rispettivamente, in possesso di 1 grammo di marijuana e 3,4 gr. di hashish.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA