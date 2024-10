Servizi pubblici nell'app 'UmbriaFacile'

I servizi pubblici in Umbria diventano a portata di smartphone con la nuova applicazione "UmbriaFacile", che "con una interfaccia intuitiva dal design contemporaneo" racchiude più funzionalità nella stessa piattaforma. La novità è stata presentata a palazzo Donini dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e, tra gli altri, gli assessori Roberto Morroni, Michele Fioroni e Luca Coletto. La "facilità di accesso", tramite Spid, è "la carta vincente di questo nuovo passo in avanti verso il digitale, verso la trasparenza della pubblica amministrazione per tutti i cittadini". Lo ha sottolineato la presidente Tesei a margine della presentazione.

L'applicazione, fruibile su tutti i dispositivi, consente al cittadino di accedere ad esempio a servizi sanitari, come il profilo dell'assistito. C'è anche la possibilità di effettuare il cambio del medico di base. Tra i servizi già attivi, quelli relativi al mondo del lavoro con i bandi, l'allerta meteo e altre informazioni relative alla caccia. L'applicazione è in fase di sviluppo e tra i servizi che saranno integrati figurano referti, certificati, prenotazioni, offerte di lavoro, servizi per disabili e categorie protette. Cambiamenti sono stati annunciati anche sul portale dell'ente regionale "che è di prossima pubblicazione", ha specificato l'assessore Fioroni.

"Abbiamo generato una sezione di accesso unico che vuole facilitare, anche attraverso il ricorso ad algoritmi di intelligenza artificiale che consentiranno di parlare con il portale, le modalità di accesso dei cittadini dei nostri servizi".

Il progetto, frutto del lavoro di vari assessorati, è stato finanziato con 1,2 milioni di euro del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022.

Morroni, parlando di "un passo in avanti", ha sottolineato che "partiamo con una prima sventagliata, poi l'app sarà implementata e diventerà uno strumento con cui toccare con mano i vantaggi di un mondo moderno". In occasione della presentazione, è stato evidenziato che l'applicazione è "nativa digitale, il che la rende pronta per poter sviluppare nuovi applicativi".



