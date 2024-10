Ospedale di Perugia, nuovi direttori di struttura complessa

Procede l'applicazione del protocollo d'intesa tra Regione e Università, firmato lo scorso gennaio, in merito alla nomina dei direttori di strutture complesse, da parte della direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia. Dal primo ottobre assumono l'incarico di direzione, della durata di cinque anni, il dottor Andrea Fiacca, al quale è stata assegnata la direzione ospedaliera della struttura complessa di neuroradiologia, e la professoressa Maria Paola Martelli, alla quale spetterà la direzione universitaria della struttura complessa di ematologia.

Lo riferisce una nota dell'ospedale.

Andrea Fiacca, perugino, 56 anni, si è laureato nel 1993 alla Università "La Sapienza" di Roma, dove ha, anche, conseguito la prima specializzazione in neurologia, nel 1993, mentre nel 2006, ha conseguito la seconda specializzazione in radiodiagnostica presso l'Università degli Studi di Perugia.

Esperto di neuroradiologia diagnostica e interventistica, ha maturato 25 anni di esperienza presso l'ospedale di Perugia, con oltre 300 interventi endovascolari eseguiti negli ultimi dieci anni e più di 80mila procedure diagnostiche di Tac e Rm sul sistema nervoso centrale.

Maria Paola Martelli, perugina, 56 anni, laureata nel 1993, presso l'Università degli Studi di Perugia, ha conseguito nel 1997 la specializzazione in ematologia all'Università "La Sapienza" di Roma e nel 2001 il dottorato di ricerca in biotecnologie del trapianto di midollo osseo umano svolto presso National Institutes of Health di Bethesda (Usa). Esperta in ematologia e trapianti di midollo osseo con oltre 15 anni di esperienza, maturata presso l'ospedale e l'Università di Perugia, in attività clinico assistenziale, diagnosi e ricerca sulle patologie oncoematologiche, in particolare leucemie acute, e terapie innovative. Numerosi i progetti di ricerca, non da ultimo, quello finanziato con il Pnrr dal titolo "Impathy-Aml: Integrating Molecular and digital PATHologY to track new response biomarkers in high-risk Acute Myeloid Leukemia during treatment".

Conta 145 pubblicazioni scientifiche a sua firma su riviste internazionali. L'ospedale ricorda intanto che si sono concluse nei mesi scorsi le nomine dei seguenti direttori di struttura complessa: cardiochirurgia, Marcello Bergonzini, endocrinologia e malattie del metabolismo, Efisio Puxeddu, medicina d'urgenza, Cecilia Becattini, neurochirugia, Carlo Conti, patologia clinica e ematologia, Alfredo Villa, clinica osterico-ginecologica-Pma, Sandro Gerli, ostetricia e ginecologia, Saverio Arena, oncologia, Mario Mandalà, chirurgia pediatrica, Marco Prestipino, medicina del lavoro, Marco Dell'Omo, chirurgia epato-bilio-pancreatica, Alberto Patriti, che prenderà servizio nelle prossime settimane.

In questi giorni, si stanno concludendo le selezioni pubbliche per i direttori della centrale operativa regionale 118 (vincitore. Francesco Borgognoni) e di nefrologia. Rimangono da indire gli avvisi di selezione pubblica per le strutture complesse di chirurgia plastica, gastroenterologia e endoscopia digestiva, cardiologia, psicologia, direzione medica e Sitro con le quali si giungerà alla completa applicazione del protocollo d'intesa Regione e Università.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA