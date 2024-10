Nominato il commissario straordinario per il Trasimeno

"È con grande soddisfazione che accolgo la nomina, così come avevo chiesto nelle scorse settimane, di un commissario straordinario per gestire la crisi idrica del Trasimeno": è quanto ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, al termine della Cabina di regia che si è tenuta questa mattina, martedì 1, sollecitata dalla stessa presidente, presieduta dal vicepremier Matteo Salvini e alla presenza dei rappresentanti dei ministeri competenti.

Dopo l'illustrazione da parte della presidente Tesei delle varie problematiche che affliggono il lago Trasimeno, così come già fatto in precedenza in una lettera inviata ai ministri competenti e durante un recente incontro al ministero della Protezione civile, il ministro Salvini ha incaricato ufficialmente Nicola Dell'Acqua, già commissario straordinario nazionale per la siccità, di gestire l'emergenza del bacino lacustre umbro. Il commissario - è detto in una nota della Regione - ha dato la disponibilità di recarsi a breve sul luogo per un primo sopralluogo al fine di individuare sia le azioni immediate, che rispondano alle gravi criticità che sta vivendo il lago, sia un percorso più ampio, verosimilmente individuabile con l'utilizzo del bacino di Montedoglio, che possa prevenire in futuro le stesse criticità.

"La nomina di oggi - ha affermato la presidente - è un importante tassello di un percorso che come Regione abbiamo individuato e perseguito con decisione e rapidità, aprendo immediate interlocuzioni con i Ministeri, che oggi ci portano a vedere la soluzione di un annoso problema che colpisce la popolazione lacustre e l'intera economia di un'ampia area regionale. Ringrazio il ministro Salvini, i ministeri competenti e il commissario Dell'Acqua per l'immediata operatività".





