Nevi (FI), commissario per Trasimeno è un risultato storico

"Come ampiamente anticipato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ringraziamo a nome di FI Umbria, oggi è stato nominato il commissario straordinario per la crisi idrica del lago Trasimeno. Un risultato storico, dopo anni di immobilismo e tante battaglie politiche oggi abbiamo un atto concreto che garantirà un futuro al nostro lago. Mentre gli altri si prodigano in chiacchiere e lanciano attacchi sconclusionati contro il Governo, di cui Forza Italia è protagonista, noi produciamo atti concreti nell'interesse della nostra comunità umbra". Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA