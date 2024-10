De Luca (M5s), 'Iv? Non esiste un caso Umbria'

"In Umbria non esiste alcuna frizione o criticità. Italia Viva non fa parte del Patto Avanti e non si presenterà alle elezioni con il proprio simbolo, ha esclusivamente manifestato il proprio sostegno alla candidata presidente (Stefania Proietti ndr.). Siamo perfettamente in linea con la posizione espressa dal presidente Conte e quindi non esiste alcun caso Umbria. Forse a livello nazionale andrebbe preso a riferimento il percorso che abbiamo intrapreso qui, mettendo al centro della discussione un perimetro identitario comune alla base dell'alleanza e non viceversa". Lo ha detto all'ANSA Thomas De Luca coordinatore regionale M5s Umbria, dopo quanto dichiarato da Giuseppe Conte il quale ha detto a Cinque Minuti su Rai Uno di non essere disponibile "ad affiancare il simbolo del M5s a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare".



