Vigili del fuoco, Valter Cirillo nuovo comandante di Perugia

Il dirigente superiore Valter Cirillo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Perugia.

Riceve il testimone dal direttore regionale dell'Umbria, ingegnere Marisa Cesario, che ha svolto per tre mesi anche l'incarico di comandante reggente dopo il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, di Antonio Albanese lo scorso 30 giugno.

Laureato in architettura presso l'Università Federico II di Napoli nel 1991, Cirillo è entrato a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994 come funzionario direttivo prestando servizio presso l'Ufficio centrale per la prevenzione incendi, il comando provinciale di Roma e gli Uffici di staff del capo del Corpo nazionale.

Promosso primo dirigente nel 2011, ha ricoperto l'incarico di comandante di Isernia e di dirigente dell'ufficio colonne mobili, nell'ambito della direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico. Nominato dirigente superiore nel 2018 ha diretto l'ufficio per la normazione ordinamentale e tecnica e per i rapporti con la componente volontaria partecipando attivamente alla predisposizione dei principali provvedimenti inerenti l'organizzazione dei vigili del fuoco ed, infine, nel 2021 ha assunto l'incarico di dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale operando a diretto supporto del vertice dell'amministrazione.

Durante la trentennale carriera ha preso parte alle principali emergenze nazionali dal terremoto del Molise a quello dell'Aquila, nonché alle alluvioni e ai dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio nazionale.



