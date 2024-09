Muore dopo malore da dentista, sarà disposta l'autopsia

Una ventiquattrenne è morta all'ospedale di Perugia dove era stata ricoverata nei giorni scorsi in seguito a un malore accusato in uno studio dentistico della zona di Assisi dopo essere stata sottoposta a un'anestesia locale. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso. La notizia è riportata da diversi media locali.

Secondo quanto risulta all'ANSA nel fascicolo aperto dalla Procura del capoluogo umbro non ci sarebbero indagati. E' comunque probabile che in vista dell'autopsia venga ipotizzato l'omicidio colposo come titolo di reato.

I magistrati vogliono stabilire con precisione le cause della morte. Tra le possibilità al vaglio quella che l'anestetico locale possa avere provocato il malore.

La giovane è stata subito soccorsa nello studio dentistico e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Qui è morta nella serata di domenica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA