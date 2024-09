L'Italia dei Sì", l'evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese, farà tappa il prossimo giovedì 3 ottobre alle 12.00 a Perugia (nella sala dei Notari, in piazza IV Novembre).

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini illustrerà le opere strategiche e i cantieri aperti in tutto il Paese, con una particolare attenzione ai progetti nel territorio umbro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA