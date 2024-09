In ospedale Terni intervento all'avanguardia con nuovo robot

L'equipe della struttura di urologia dell'ospedale Santa Maria di Terni ha eseguito un intervento di prostatectomia radicale transvescicale: si tratta di una tecnica sviluppata con il nuovo robot single port DaVinci SP, che consiste in un unico braccio robotico dotato di telecamera e tre strumenti chirurgici.

Il dottor Alberto Pansadoro, direttore della struttura complessa di urologia - spiega l'ospedale - ha mutuato questa tecnica, sviluppata negli Usa con il robot single port DaVinci SP, applicandola al Robot multiport DaVinci XI, attualmente in dotazione al Santa Maria di Terni.

Tramite questa tecnica innovativa si arriva alla prostata utilizzando un accesso che passa attraverso la vescica, in modo da rimuovere la prostata con le vescicole seminali, mantenendo intatte tutte le strutture adiacenti. Si tratta di un intervento di alta complessità che richiede una grande esperienza maturata con la chirurgia robotica e una eccellente tecnica chirurgica. I risultati preliminari hanno dimostrato come questo approccio aiuti i pazienti a recuperare la continenza urinaria in maniera più rapida e veloce.

Nel caso specifico è stato operato un paziente di 70 anni con un tumore della prostata. Il paziente è stato dimesso dall'ospedale in buone condizioni generali di salute dopo soli tre giorni di ricovero.



