Gazebo Lega, raccolte quasi 2mila firme

"In questo fine settimana i gazebo della Lega sono stati presidio di territorio in tante piazze dell'Umbria. Abbiamo raccolto quasi 2mila firme, un forte segnale di vicinanza a Matteo Salvini. Difendere la sicurezza del Paese non è un reato e gli italiani stanno manifestando totale disappunto nei riguardi della richiesta della pubblica accusa di sei anni di carcere ai danni di chi ha solo lavorato per tutelarli": così in una nota il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"La 'gazebata' - prosegue Marchetti - è stata anche un'occasione preziosa di ascolto e confronto: il nostro movimento nasce sul territorio e i cittadini sono e continueranno a essere la forza propulsiva di ogni idea e progetto che intendiamo realizzare per l'Umbria. Tante anche le nuove tessere di sostenitore Lega, una chiara testimonianza del fatto che i nostri concittadini stanno apprezzando il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni di governo regionale: un incentivo a guardare al futuro con ancora più entusiasmo e determinazione. Grazie ai dirigenti del movimento che hanno curato l'organizzazione, a tutti i militanti che, col loro impegno e disponibilità, hanno consentito alla nostra iniziativa di riscuotere un così grande successo, ai nostri sostenitori e a tutti i cittadini che si sono fermati ai gazebo Lega per manifestarci la loro fiducia e per dare un contributo decisivo alla battaglia di buonsenso a sostegno di Matteo Salvini".





