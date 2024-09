Forza nuova, sabato 5 ottobre Fiore in Umbria

Sabato 5 ottobre doppio appuntamento per la raccolta firme per le elezioni regionali di Forza Nuova alla presenza del candidato Roberto Fiore.

Alle 10.00 il segretario sarà in piazza del Popolo a Terni per incontrare militanti e simpatizzanti; Alle 12.00 sarà al banchetto organizzato al mercato di Pian di Massiano, a Perugia.

Il segretario presenterà in breve il programma "che riguarda principalmente - spiega una nota di Fn - la questione sanitaria, con il ripristino della guardia medica e dei punti nascita e lo screening generale per i vaccinati Covid; la lotta alla transizione ecologica, all'immigrazione selvaggia contro lo Ius Scholae e per uno stato sociale migliore a favore di famiglie e nuove nascite.

Un programma rivoluzionario che parte dall' Umbria per allargarsi all'Italia.



